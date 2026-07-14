In welche Tennis-Welt wird Carlos Alcaraz zurückkehren?

Noch ist der genaue Zeitpunkt des Comebacks von Carlos Alcaraz ungewiss. Tektonische Verschiebungen haben sich während der Abwesenheit des Spaniers im Männertennis aber nicht ergeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 23:02 Uhr

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Jannik Sinner hat Carlos Alcaraz nicht vergessen, erwähnte seinen aktuell verletzten Kollegen in der Pressekonferenz nach dem zweiten Wimbledon-Titel in Folge. Und umgekehrt ist das natürlich auch der Fall, Alcaraz gratulierte dem Südtiroler in den sozialen Medien zum neuerlichen Triumph im All England Lawn Tennis Club. Wann es allerdings ein sportliches Wiedersehen geben wird - wer weiß das schon?

Zwar erreichen die Fans von Carlos Alcaraz immer mal wieder Bilder eines trainierenden siebenmaligen Major-Champions, aber mit einem Schläger in der Hand und echten Tennisbällen auf einem echten Tenniscourt - das hat man noch nicht gesehen. Wird es also vielleicht sogar mit dem Versuch der Titelverteidigung in Flushing Meadows ab Ende August knapp? Für das 1000er in Montreal hat Alcaraz seinen Start ja schon seit ein paar Tagen abgesagt.

Alcaraz muss seit Barcelona pausieren

Zur Erinnerung: Carlos Alcaraz hat zu Beginn des Jahres bei den Australian Open seinen Karriere-Grand-Slam vollendet, danach in Doha Tennis von allerfeinsten Güte gezeigt, in Indian Wells und Miami dann nicht mehr ganz auf der Höhe seines Schaffens gewirkt, in Monte-Carlo das Endspiel gegen Sinner verloren - und nach dem Erstrunden-Erfolg in Barcelona gegen Otto Virtanen hieß es dann wie aus dem Nichts: Das rechte Handgelenk macht Probleme. So arge Probleme, dass Alcaraz seitdem aussetzt.

Hat sich die Tenniswelt in der Zwischenzeit verändert? Zumindest Alexander Zverev scheint nach seinem Coup bei den French Open deutlich entspannter und damit auch gefährlicher an die Sache heranzugehen. Und Zverev hatte Alcaraz in Melbourne ja am Rande einer Niederlage. Von den nachfolgenden Plätzen kommt dagegen nicht mehr Druck als vor Der Verletzung von Alcaraz.

Als Nummr drei zu den US Open?

Félix Auger-Aliassime ist mal wieder in der Endphase eines Majors gescheitert, diesmal an einem grandiosen Novak Djokovic, dem dann aber wieder die Körner gegen Jannik Sinner gefehlt haben.

Ben Shelton ist in Wimbledon ganz früh gescheitert, Taylor Fritz ist derjenige sehr gute Spieler, der er immer ist (wenn der Körper nicht zwickt).

Wenn Carlos Alcaraz also zurückkommt, dann darf er durchaus gleich wieder den Anspruch erheben, um Turniersiege mitzuspielen. Klar ist aber jetzt schon: Sollte er bei den US Open spielen, dann würde er dies „nur“ als Nummer drei der Welt tun. Und dann könnte Alcaraz eben schon im Halbfinale auf Jannik Sinner treffen.

