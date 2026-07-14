ATP Bastad: Dimitrov kehrt erfolgreich auf den Sand zurück

Grigor Dimitrov ist erfolgreich in das ATP-Tour-250-Turnier in Bastad gestartet. Der Erfolg gegen Dalibor Srvcina war der erste für den Bulgaren auf der Terre Battue in der Saison 2026.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2026, 16:24 Uhr

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© Getty Images Grigor Dimitrov ist in Bastad wieder auf Sand zurückgekehrt

Wahnsinnig viele Matches auf Sand hat Grigor Dimitrov in der laufenden Saison noch nicht bestritten: Bei den Starts in Monte-Carlo, Madrid, den beiden Challengern in Aix-en-Provence und Bordeaux und dann bei den French Open reichte es zu keinem einzigen Sieg. Den hat Dimitrov am heutigen Montag in Bastad endlich eingefahren.

Dimitrov, mit einer Wildcard ausgestattet, besiegte den Tschechen Dalibor Svrcina mit 7:6 (5), 1:6 und 6:4. Im Achtelfinale geht es für ihn entweder gegen Nuno Borges oder den jungen Franzosen Moise Kouame.

Angeführt wird das Feld in Bastad von Andrey Rublev vor Luciano Darderi. Die beiden Topgesetzten haben in Runde eins ebenso ein Freilos wie Alejandro Tabilo und Mariano Navone.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad