ATP Bastad: Dominic Thiem nach Sieg gegen Roberto Bautista Agut im Viertelfinale

Dominic Thiem steht im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers von Bastad. Der 28-jährige Österreicher besiegte Roberto Bautista Agut mit 7:6 (5), 3:6 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 19:05 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem ist auf dem Weg zurück

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Kräftiges Lebenszeichen von Dominic Thiem beim ATP-Tour-250-Turnier in Bastad. Der US-Open-Champion setzte sich in einem sehr intensiven Match gegen Roberto Bautista Agut mit 7:6 (5), 3:6 und 6:4 durch und steht damit im Viertelfinale. Dort trifft Thiem entweder auf Sebastian Baez oder Alejandro Davidovich Fokina.

Der Spanier, der vier der bisherigen fünf Duelle mit Thiem gewonnen hatte, erwischte den besseren Start, ging früh mit einem Break in Führung. Aber Thiem schaffte zum letztmöglichen Zeitpunkt das Rebreak und holte sich den engen Tiebreak im ersten Akt. Im zweiten Satz musste der Österreicher zweimal seinen Aufschlag abgeben, Bautista Agut glich aus.

Thiem kann sich auf den Aufschlag verlassen

In der Entscheidung reichte Dominic Thiem dann das Break zum 3:2, das er ohne größere Probleme über die Distanz brachte. Und damit seinen zweiten Match-Erfolg auf ATP-Tour-Ebenen nach dem Sieg gegen Emil Ruusuvuori am Dienstag feiern durfte.

Wenn es im Match gegen Bautista Agut drauf ankam, dann konnte Dominic Thiem auf seine bewährten Waffen vertrauen: Aufschlag und Vorhand. Und auch die Rückhand entlang der Linie funktionierte zumindest so gut, dass Thiem damit seinen Kontrahenten unter Druck setzen konnte. Schwierig war die Partie allerdings auch aufgrund der äußeren Umstände: der Wind öffnet dem Zufall manchmal eine Tür.

Der kommende Gegner wird auf jeden Fall schwierig zu bespielen sein: Sebastian Baez hatte in Roland Garros Alexander Zverev am Rande einer Niederlage. Und Alejandro Davidovich Fokina schaffte es in Monte-Carlo nach einem frühen Sieg gegen Novak Djokovic bis ins Endspiel.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad