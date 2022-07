ATP Bastad live: Dominic Thiem vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde des ATP-250-Events von Bastad auf Roberto Bautista Agut. Das Match (drittes Spiel nach 11:00 Uhr) gibt es live im TV und Stream bei Sky Sport Austria und hier im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2022, 20:09 Uhr

Dominic Thiem trifft in Bastad auf Roberto Bautista Agut

Dominic Thiem bekommt es nach seinem ersten Match-Erfolg auf der ATP-Tour seit über 14 Monaten in Bastad mit einem echten Angstgegner zu tun: dem Spanier Roberto Bautista Agut. In bisher fünf Duellen mit dem Weltranglisten-20. musste der Niederösterreicher vier Niederlagen einstecken, lediglich beim ATP-250-Event von St. Petersburg in 2018 verließ der 28-Jährige den Platz als Sieger.

Thiem vs. Bautista Agut - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Dominic Thiem und Roberto Bautista Agut in Bastad ist als drittes Match nach 11:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky Sport Austria angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.