ATP Bastad: Finale! Rafael Nadal greift nach 93. Titel

Rafael Nadal ist mit einem 4:6, 6:3 und 6;4 gegen den kroatischen Überraschungsmann Duje Ajdukovic in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Bastad eingezogen. Dort geht es entweder gegen Nuno Borges oder Thiago Augustin Tirante.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 15:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal kann in Bastad weiterhin jubeln

Der nächste Turniertag in Bastad, das nächste große Drama, das Rafael Nadal den Fans vor Ort geliefert hat. Vor allem im dritten Satz seines Halbfinales gegen Duje Ajdukovic, der sich aus der Qualifikation bis tief in die Turnierwoche hinein gespielt hatte. So führte Nadal im dritten Satz mit zwei Breaks bereits mit 3:0, ließ aber den Ausgleich des kroatischen Außenseiters zu. Nur um dann erneut zum 4:3 zu brechen.

Am Ende war es ein 4:6, 6:3 und 6:4, das den spanischen Großmeister eine Chance auf seinen 93. Titel auf der ATP-Tour bescherte. Den muss er am morgigen Sonntag entweder gegen Nuno Borges oder Thiago Augustin Tirante aber noch einfahren.

Nadal verwertet seinen ersten Matchball

Nadal hat sich im Laufe des Turniers in Bastad von Match zu Match gesteigert, musste am Freitag im Viertelfinale gegen Mariano Navone ziemlich genau vier Stunden lang um den Einzug in die Vorschlussrunde kämpfen. Vielleicht kam der 23-malige Grand-Slam-Champion auch aus diesem Grund etwas langsam aus den Startlöchern. Wobei Ajdukovic Nadal mit seinen geraden Grundschlägen - vor allem der beidhändigen Rückhand - immer wieder vor große Probleme stellte.

Am Ende waren es aber zu viele Chancen, die Ajdukovic im bislang größten Match seiner Karriere nicht zu nutzen wusste. Nach einer Spielzeit von 2:12 Stunden verwertete Rafael Nadal dann seinen ersten Matchball.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad