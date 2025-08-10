Challenger Bonn: Dreisatzerfolg! Jurij Rodionov gewinnt achten Challenger-Titel

Jurij Rodionovist der Sieger der Bonn Open 2025. Im Endspiel setzte sich der 26-Jährige gegen den Kasachen Timofey Skatov 3:6, 6:2, 6:4 durch und feiert den ersten Titel im Jahr 2025.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 16:02 Uhr

© Breakpoint Images Jurij Rodionov erwischte beim Challenger in Bonn eine gute Woche.

Von Daniel Hofmann aus Bonn

Ein nervöser Beginn von Jurij Rodionov sorgte direkt für das erste Break der Partie. Doch auch Timofey Skatov konnte eine gewisse Nervosität nicht ablegen, profitierte aber von den vielen Fehlern seines Kontrahenten.

So stand nach 42 Minuten die Satzführung für den Kasachen fest, die Jurij Rodionov mit einer Leistungssteigerung im zweiten Satz beantwortete. Nach einem Doppelbreak stellte der 26-Jährige das Scoreboard auf 5:1. Den Vorsprung ließ sich der ÖTV-Profi nicht mehr nehmen und erwirkte so einen dritten Satz.

Im entscheidenden Durchgang blieb Rodionov dann der spielbestimmende Akteur auf dem ausverkauftem Center Court. Mit dem nächsten Doppelbreak für den Österreicher lag der Druck nun auf Timofey Skatov, der einen Kraftakt für ein eventuelles Comeback benötigte.

Rodionov bleibt unbeeindruckt

Doch dies blieb aus, obwohl der Kasache bei eigenem Aufschlag den ersten Matchball abwehren konnte und seinem Gegenüber den Aufschlag nochmal abnehmen konnte und mit drei Spielgewinnen in Folge auf 4:5 verkürzte. Jurij Rodionov blieb unbeeindruckt und servierte nach 2:15 Stunden Spielzeit mit dem zweiten Matchball zum Titelgewinn aus.

Der Sieger zeigte sich anschließend sehr erleichtert, dass der Vorsprung ausreichte: “Beim Stand von 5:4 im dritten Satz landeten zwei Returns von Timofey im Aus. Das hat es am Ende entschieden. Ich bin sehr glücklich über diesen Erfolg.”. Das Wochenfazit fällt entsprechend positiv aus. “Ich bin stolz auf meine Performance in dieser Woche und froh, dass ich das Turnier gewonnen habe. Ich habe in jedem Match versucht meinen Spielplan umzusetzen. Auch wenn es nicht immer rosig ausgesehen hat, nach einem Turniersieg hat man sich sicherlich zu beklagen", resümierte der freischgebackene Sieger mit dem Pokal in der Hand.

Für Jurij Rodionov, der am Samstag im Halbfinale Landsmann Joel Schwärzler besiegte, ist der Titelgewinn in Bonn der insgesamt achte Triumph auf der Challenger Tour. Zuletzt gewann der gebürtige Nürnberger im vergangenen Jahr in Koblenz einen Titel. Die ehemalige Nummer 87 der Welt nähert sich damit wieder den Top 100 an und wird in der kommenden Woche um Rang 150 platziert sein.

