ATP Bastad: Leo Borg feiert ersten Sieg auf der ATP-Tour

Der 20-jährige Sohn des legendären Björn Borgs, Leo Borg, feierte beim ATP-World-Tour-250 in Bastad seinen ersten Sieg auf ATP-Tour-Ebene.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 10:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Leo Borg konnte bei seinem Heimturnier in Bastad seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour feiern

Ganz wie der Papa: Leo Borg, Sohn der schwedischen Tennis-Ikone Björn Borg, hat am Dienstag seinen ersten Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert. Der 20-Jährige bezwang bei seinem Heimspiel in Bastad in der ersten Runde Landsmann Elias Ymer mit 7:6 (5), 6:3. Dessen jüngerer und im Einzel-Ranking deutlich besser platzierte Bruder Mikael wurde ebenfalls am Dienstag wegen verpasster Doping-Tests vom internationalen Sportgerichtshof CAS für 18 Monate von allen internationalen Tenniswettkämpfen gesperrt.

Leo Borg, der in der zweiten Runde nun auf den Argentinier Federico Coria trifft, tritt in große Fußstapfen: Vater Björn gewann während seiner aktiven Laufbahn insgesamt 66 Einzeltitel, darunter elf Grand Slams. Allein Ende der 70er-Jahre setzte er sich fünfmal in Serie auf dem "heiligen Rasen" in Wimbledon durch. Insgesamt verbrachte Björn Borg 109 Wochen als Nummer eins der Weltrangliste, beendete allerdings bereits mit 26 Jahren seine so erfolgreiche Karriere. Mehrere Comebackversuche des heute 67-Jährigen blieben erfolglos.

Hier das Einzel-Tableau aus Bastad.