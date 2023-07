Ofner zu Beginn der Partie mit einer starken Leistung lange auf Augenhöhe. Einzig die Effizienz bei den Break-Chancen machte in Durchgang eins den Unterschied. Nach dem frühen Break im zweiten Satz wirkte der Norweger etwas mehr beflügelt und bei Ofner, der trotzdem bravourös versuchte dranzubleiben, schienen die Kräfte nach der zehrenden Turnierwoche bei seinem Triumph in Salzburg etwas zu schwinden. Dennoch tolle Turnierwoche für den Weltranglisten-58., die ihm Auftrieb für die kommenden Aufgaben in Umag und beim Heimspiel in Kitzbühel geben sollte.