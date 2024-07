ATP Bastad: Nadal weist Borg im Duell der „Big Names“ in die Schranken

Mit einer souveränen und routinierten Leistung behielt Rafael Nadal im mit Spannung erwarteten Auftakt-Match gegen Leo Borg beim ATP-250-Turnier in Bastad in zwei Sätzen die Oberhand.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 18:02 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal spielte in Bastad beim Duell gegen Leo Borg seine ganze Routine aus.

Ein bis auf den letzten Platz gefüllter Center-Court beim Erstrundenmatch eines ATP-Turniers ist schon etwas Außergewöhnliches, wenn die Nr. 461 der Weltrangliste einen auf Position 261 geführten Profi-Kollegen herausfordert. Anders verhält sich die Sachlage natürlich, wenn es sich dabei um Leo Borg, den Sohn der Tennislegende Bjorn Borg, und den 22-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal beim 250er-Event im schwedischen Bastad handelt.

Und so waren die Zuschauer gespannt, wie sich der 21-jährige Borg gegen den langjährigen Weltranglistenersten schlagen wird, in dessen Akademie er mehrere Jahre trainierte. Unter den Augen von Rafael Jr. in den Armen seiner Mutter Xisca startete Nadal mit einem zu-Null-Aufschlagspiel, während sein Gegner bei seinem ersten Service-Game schwer zu kämpfen hatte. Im zweiten Aufschlagspiel seines Gegners erspielte sich der spanische Linkshänder zwei Break-Möglichkeiten, wovon er die zweite mit einem unerreichbaren Vorhand-Stoppball nutzen konnte, und bestätigte das Break mit eigenem Aufschlag zur 4:1-Führung. In der Folge legte der 38-jährige den Fokus auf seine Aufschlagspiele und servierte den ersten Satz souverän nach Hause.

Auch im zweiten Durchgang war Nadal gewillt, früh für klare Verhältnisse zu sorgen und schnappte sich gleich das Aufschlagspiel des jungen Schweden. In der Folge steigerte sich Borg und lieferte mehrere spektakuläre Punktgewinne ab. Dennoch ließ Nadal bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen und fixierte mit einem Service-Winner bei zweitem Aufschlag den 6:3, 6:4-Erfolg nach 85 Minuten.

Nach dem Match kommentierte der zufriedene Sieger: „Ich bin froh, dass wir das Match ohne Regen bei guten Bedingungen komplett durchspielen konnten. Auch für mich war es etwas ganz besonderes, gegen den Sohn einer der größten Legenden des Sports zu spielen. Er hat gute Dinge gezeigt und ich wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Im Achtelfinale trifft der 22-fache Grand-Slam-Champion auf den an Nr. 5 gesetzten Briten Cameron Norrie, der sich bereits gestern gegen Slowaken Jozef Kovalik mit 7:6 (4), 6:4 behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Bastad