ATP Bastad: Rafael Nadal auf der Suche nach der Olympia-Form

Rafael Nadal schlägt in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Bastad auf. Das Sandplatzevent in Schweden dient dem Spanier als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.07.2024, 19:40 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal schlägt in der kommenden Woche in Bastad auf

Rund eineinhalb Monate nach seiner French-Open-Erstrundenniederlage gegen Alexander Zverev wird Rafael Nadal auf die Tennisbühne zurückkehren. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien geht in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Bastad an den Start - und will sich in Schweden den Feinschliff für die Olympischen Spiele in Paris (27. Juli bis 4. August) holen.

Das Großereignis in der französischen Hauptstadt dürfte eines der letzten großen Highlights in der Karriere des Sandplatzkönigs werden, könnte er doch noch in diesem Jahr seine aktive Laufbahn beenden. Eine endgültige Entscheidung über ein mögliches Karriereende hat Nadal allerdings noch nicht gefällt.

Nadal auch im Doppel am Start

Nadal weilt bereits seit Mittwoch in Bastad und absolvierte am Donnerstag seine erste Trainingseinheit. Der ehemalige Weltranglistenerste wird beim schwedischen Sandplatzevent auch im Doppel aufschlagen. Und zwar an der Seite von Casper Ruud, der im Vorjahr im Einzel das Finale erreichte.

Titelverteidiger in Bastad ist indes Andrey Rublev, der auch in diesem Jahr wieder in Schweden aufschlagen wird. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner sagte seine Teilnahme nach seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon hingegen ab.