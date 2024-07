ATP Bastad: Rafael Nadal bereitet sich mit Casper Ruud auf Olympia-Doppel vor

In Vorbereitung auf das Olympia-Doppel mit Carlos Alcaraz wird Rafael Nadal beim ATP-250-Turnier in Bastad an der Seite von Casper Ruud aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 13:16 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Casper Ruud treten in Bastad im Doppel an

Dass sich Rafael Nadal beim ATP-250-Turnier in Bastad (15. bis 21. Juli) auf die Olympischen Spiele in Paris (27. Juli bis 4. August) einstimmen wird, steht bereits seit mehreren Wochen fest. Am Mittwoch gaben die Veranstalter nun bekannt, dass der 22-fache Grand-Slam-Sieger beim Sandplatzevent in Schweden auch im Doppel starten wird.

Nadal wird in Bastad an der Seite des Norwegers Casper Ruud aufschlagen. Der Doppel-Auftritt soll dem 38-jährigen Spanier ebenfalls als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele dienen, will er in Paris doch gemeinsam mit Carlos Alcaraz eine Medaille im Paarlauf gewinnen.

Nadal, der bei Olympia sowohl im Einzel (2008 in Peking) als auch im Doppel (2016 in Rio mit Marc Lopez) bereits Gold holte, bereitet sich derzeit in Griechenland auf das Großereignis in der französischen Hauptstadt vor. Zuletzt verlor der ehemalige Weltranglistenerste bei den French Open in Runde eins gegen den späteren Finalisten Alexander Zverev.

Auf einen Start beim Rasenklassiker in Wimbledon verzichtete Nadal, um sich bestmöglich auf Olympia vorbereiten zu können. Auch Ruud wird für die Umstellung auf Sand genügend Zeit haben. Der Norweger unterlag Fabio Fognini in der zweiten Wimbledon-Runde in vier Sätzen.