ATP Bastad: Viertelfinale! Rafael Nadal bezwingt Cameron Norrie in zwei Sätzen

Rafael Nadal ist durch einen Zweisatzerfolg über Cameron Norrie ins Viertelfinale des ATP-250-Turniers von Bastad eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2024, 17:26 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal steht im Bastad-Viertelfinale

Rafael Nadal hat beim ATP-250-Turnier in Bastad das Viertelfinale erreicht. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger gewann am Donnerstag gegen den an Position fünf gesetzten Briten Cameron Norrie mit 6:4 und 6:4.

Gegen Norrie zeigte Nadal eine seiner besten Saisonleistungen. Hatte dem 38-Jährigen im ersten Satz ein Break zum 4:3 genügt, musste er im zweiten Durchgang einen 1:4-Rückstand aufholen. Dies erledigte Nadal mit fünf Spielgewinnen en suite mit Bravour.

Dabei ließ sich Nadal Anfang des zweiten Satzes auch von einer Schrecksekunde nicht beirren. Der Iberer kam im ersten Game zu Fall und musste anschließend behandelt werden. Nachhaltig eingeschränkt wirkte der ehemalige Weltranglistenerste allerdings nicht.

Im Viertelfinale bekommt es Nadal mit dem Argentinier Mariano Navone zu tun. Zudem steht der Spanier in Bastad auch im Doppel-Halbfinale. Dieses hatte er an der Seite von Casper Ruud bereits am Mittwoch erreicht.

Das Einzel-Tableau in Bastad