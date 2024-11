ATP Belgrad: Denis Shapovalov setzt Siegesserie fort

Beim ATP 250er-Turnier in Belgrad hat Denis Shapovalov im Viertelfinale gegen Christopher O’Connell 6:2, 6:2 gewonnen und bereits den fünften Sieg in Belgrad gefeiert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2024, 16:16 Uhr

Denis Shapovalov hat in Belgrad einen richtig guten Lauf.

Denis Shapovalov darf sich über den Einzug in das Halbfinale freuen. In Belgrad siegte der Kanadier in zwei Sätzen gegen Christopher O’Connell und zeigte dabei eine starke Leistung.

Ohne ein Break zu kassieren marschierte der aktuell 78. der Weltrangliste durch die Viertelfinalpartie und zog dem Australier in beiden Durchgängen jeweils früh den Zahn. 71 Minuten dauerte die Partie, in der Shapovalov seine aufsteigende Form untermauerte.

Der Viertelfinalerfolg ist bereits der fünfte Sieg in der Woche von Belgrad für Shapovalov, der sich zunächst durch die Qualifikation spielen musste siegte zuvor im Hauptfeld gegen Marton Fucsovics und Nuno Borges.

Shapovalov trifft im Halbfinale auf Lehecka

Im Halbfinale wartet nun Jiri Lehecka, der sich zuvor in drei Sätzen gegen einen weiteren Qualifikaten durchsetzte. Lukas Klein lag nach dem ersten Satz in Führung und bot dem an Nummer vier gesetzten Tschechen auch anschließend einen engen Fight.

Nach 2:02 Stunden konnte Lehecka das Comeback feiern und siegte 3:6, 7:6(3), 6:3 und spielt damit um seinen zweiten Titel auf der ATP Tour.

