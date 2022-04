ATP Belgrad: Dominic Thiem als Jäger und Sammler

Mit seinem Antreten beim ATP-Tour-250-Turnier in Belgrad startet Dominic Thiem sein Comeback gewissermaßen offiziell. Die Erwartungen werden den Umständen entsprechend nicht allzu hoch sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2022, 07:41 Uhr

© Getty Images So sah das 2020 bei der Adria Tour aus: Dominic Thiem und Novak Djokovic in Belgrad

Wenn Dominic Thiem in Belgrad in das Turnier einsteigt, dann tut er dies gegen John Millman unter gleichen Voraussetzungen. Wie Thiem selbst hat auch der 32-jährige Australier im Jahr 2022 erst ein Match auf Sand bestritten. Millman unterlag in der ersten Runde der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo Taro Daniel, Thiem verlor bekanntlich in Marbella beim dortigen Challenger in Runde eins gegen Pedro Cachin.

Die kommenden Wochen werden für die österreichische Nummer eins dadurch geprägt sein, dass Dominic Thiem Spielpraxis sammelt und Punkten hinterher jagt. Den größten Batzen mit 360 Zählern gilt es in Madrid zu verteidigen, dort hatte Thiem im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht. Bei allem Optimismus: Das könnte bei der bald anstehenden Ausgabe eher schwierig zu wiederholen sein.

Thiem auf Kurs Djokovic

John Millman jedenfalls ist kein unangenehmer Gegner zum Neuanfang, qua Weltrangliste (da liegt er auf Position 72) und auch nicht aufgrund seiner Spielanlage. Millman agiert solide und ausdauernd von der Grundlinie aus, er gibt seinen Kontrahenten in der Regel Rhythmus. Genau den wird Dominic Thiem suchen, so schnell als möglich. Die möglichen Zweitrundenaufgaben haben nämlich ihren ganz besonderen Reiz: Miomir Kecmanovic spielt eine starke Saison, genießt in Belgrad Heimvorteil. Und gegen Richard Gasquet hat Thiem eine Bilanz von 1:2.

Sollte es herausragend gut für Dominic Thiem laufen, könnte es im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit Novak Djokovic kommen. Eine kleine Reminiszenz an die Adria Tour, die vor knapp zwei Jahren für guten Sport und enorme Aufregung gesorgt hatte. Damals blieb Thiem vom Corona-Virus verschont, in Marbella hat es ihn nun doch erwischt. Auch das ein Faktor, der in Belgrad und in der Woche darauf in Estoril wohl noch eine Rolle spielen wird.

