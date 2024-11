ATP Belgrad: Für Stan Wawrinka ist das Tennisjahr 2024 beendet

Stan Wawrinka ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Belgrad in der ersten Runde an Laslo Djere gescheitert. Die Saison 2024 ist für den Veteran nicht zufriedenstellend verlaufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 17:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024

Man weiß ja nicht, ob Stan Wawrinka in den kommenden Woche nicht doch noch bei einem Challenger-Turnier aufschlägt. Die Bilanz des dreimaligen Major-Siegers auf der ATP-Tour wird dies aber nicht mehr beeinflussen. Und also bleibt es bei nur zehn Matchsiegen - aber 17 Niederlagen. Die jüngste setzte es heute in der ersten Runde von Belgrad mit 4:6 und 4:6 gegen Laslo Djere.

Zehn Siege, das ist für einen großen Champion wie Stan Wawrinka über ein ganzes Jahr gesehen wahrlich nicht viel. Auch wenn der Schweizer mittlerweile schon 39 Jahre alt ist. Zumal drei dieser Erfolge erst Mitte Oktober in Stockholm zustande gekommen sind. Das ergibt in der Weltrangliste eine Platzierung gerade mal innerhalb der Top 150. Womit Wawrinka auf Wildcards angewiesen ist, wenn er in die Hauptfelder der ATP-Turniere kommen möchte.

Murray, Nadal, Gasquet mit Karriere-Ende

Es spricht für Wawrinkas Liebe zum Tennis, dass er sich nicht zu schade ist, auch eine Etage runter zu gehen. Zuletzt schlug er nach dem Ausscheiden in Basel gegen Ben Shelton in Bratislava auf.

Dennoch kann jede Saison nun die letzte von Stan Wawrinka sein. Weil ja auch ein paar Kollegen im selben Alter den Schlussstrich unter ihre Karriere gesetzt haben oder bald ziehen werden: Andy Murray hat nach den Olympischen Spielen in Paris aufgehört, Rafael Nadal wird seinen Abschied bei der Finalrunde im Davis Cup nehmen. Und Richard Gasquet zieht noch einmal bis zum Turnier in Roland-Garros durch. Dort hat Stan Wawrinka 2015 den Titel geholt. Dass er dort allerdings 2025 Abschied nimmt, ist nicht zwingend geboten. Denn mit dem Sandplatztunier in Gstaad und dem Hallenklassiker in Basel gäbe es ja auch zwei Heimspiele, die für ein großes Adieu in Frage kommen.