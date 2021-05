ATP Belgrad: Gelassener Novak Djokovic auf der Suche nach dem letzten Feinschliff vor den French Open

Novak Djokovic möchte sich in dieser Woche beim ATP-250-Turnier in Belgrad den letzten Feinschliff vor den French Open holen - und gab sich vor Beginn seines Heimevents betont gelassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 22:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic strebt in Paris seinen 19. Major-Titel an

Allzu oft kommt es im Herrentennis nicht vor, dass einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel unmittelbar vor Beginn eines Grand-Slam-Events noch ein Turnier bestreitet. In dieser Woche ist allerdings genau das der Fall, wird Novak Djokovic vor den am Sonntag beginnenden French Open doch noch in Belgrad aufschlagen.

Einerseits rührt der Start des Weltranglistenersten in der serbischen Hauptstadt natürlich aus der Verbundenheit mit Turnierdirektor und Bruder Djordje Djokovic, andererseits möchte sich "Nole" nach einer bislang titellosen Sandplatzsaison vor dem zweiten Major-Turnier des Jahres noch Selbstvertrauen in Form eines Turniersieges holen.

Djokovic will in Paris "glänzen"

"Ich habe alles dafür gemacht, um in Paris auf dem Höhepunkt zu sein. Hier geht es um Matchpraxis und darum, an einigen spezifischen Details in meinem Spiel zu arbeiten. Hoffentlich kann ich diese optimieren und sie für Paris perfekt einstellen", meinte Djokovic im Vorfeld der Sandplatzveranstaltung.

Der 34-Jährige machte wie so oft in der jüngeren Vergangenheit abermals keinen Hehl daraus, sich in dieser Phase seiner Karriere auf die Grand-Slam-Turniere fokussieren zu wollen: "Ich will dort definitiv glänzen. (...) Ich bin glücklich, wie ich mich auf dem Court gefühlt und wie ich gespielt habe. Hoffentlich kann ich dort den ganzen Weg gehen."

Zurückgewonnene Freiheit in Belgrad

Zuletzt war Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom bis in das Endspiel vorgedrungen, in diesem musste er sich Rafael Nadal letztlich in drei Sätzen geschlagen geben. Er sei mit seiner Leistung in der italienischen Hauptstadt "zufrieden" gewesen und fühle sich nun auch für Best-of-five-Matches bereit. so der 18-fache Grand-Slam-Champion.

Ein weiterer Umstand, der Djokovic in seiner Vorbereitung auf die French Open entgegenkommt, ist die zurückgewonnene Freiheit in Belgrad: "Wir sind endlich frei hier. Es ist die erste Woche auf der ATP-Tour, in der wir den lokalen Richtlinien folgen. Es bringt mir geistige Gelassenheit und Freude, mich auf Roland Garros vorzubereiten", so der Branchenprimus, der in Belgrad zunächst gegen Mats Moraing oder Egor Gerasimov spielt.

