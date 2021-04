ATP Belgrad: Novak Djokovic deklassiert Miomir Kecmanovic

Novak Djokovic ist bei seinem Heimturnier in Belgrad ohne Probleme in das Halbfinale eingezogen. Der Weltranglistenerste schlug seinen Landsmann Miomir Kecmanovic mit 6:1 und 6:3.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 19:29 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Novak Djokovic ließ Miomir Kecmanovic keine Chance

Novak Djokovic befindet sich weiterhin auf bestem Wege Richtung Heimsieg. Der 18-fache Grand-Slam-Sieger ließ seinem 21-jährigen Landsmann Miomir Kecmanovic im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Belgrad beim 6:1 und 6:3-Erfolg überhaupt keine Chance und zog hochverdient in das Halbfinale des Sandplatzevents ein.

Wie so oft in der jüngeren Vergangenheit lockte Djokovic sein Gegenüber mit zahlreichen Stoppbällen immer wieder ans Netz, zudem agierte der 33-Jährige insbesondere in engen Spielsituationen hochkonzentriert: Kecmanovic konnte nur einen seiner fünf Breakbälle verwandeln. Im Halbfinale trifft Djokovic auf Aslan Karatsev oder Gianluca Mager.

Schon vor Djokovic hatte sich der an Position zwei gesetzte Matteo Berrettini für die Vorschlussrunde qualifiziert. Der Italiener besiegte Filip Krajinovic mit 6:4 und 6:4. Er bekommt es nun mit Taro Daniel zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Belgrad