ATP Belgrad: Novak Djokovic dreht auch Halbfinale gegen Khachanov

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) hat bei seinem Heimturnier in Belgrad das Endspiel erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 16:43 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Djokovic gewann gegen Karen Khachanov mit 4:6, 6:1 und 6:2 und greift damit zu seinem vierten Titel in Belgrad.

Khachanov erwischte dabei den besseren Start, spielte einen überragenden ersten Durchgang, Djokovic musste somit zum dritten Mal in Folge in dieser Woche den verlorenen ersten Satz wegstecken. Bereits gegen Laslo Djere und Miomir Kecmanovic hatte der Djoker zurückkommen müssen, vor allem gegen Djere stand er schon fast vor dem Aus.

Gegen Khachanov aber fand Djokovic früh im zweiten Durchgang den höheren Gang, am Ende gab er nur noch drei Spiele ab bis zum Sieg.

Djokovic greift nach viertem Titel

Im Finale trifft er nun auf den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Fabio Fognini.

Djokovic hat das Turnier in Belgrad bereits bei seiner Premiere in 2009 gewonnen, ebenso in 2011 und 2021. Das Turnier wurde erst sechs Mal ausgetragen bislang, nach seiner Pause ab 2013 erst im Vorjahr wieder.

Zum Einzel-Draw in Belgrad