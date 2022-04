ATP Belgrad: Novak Djokovic gewinnt 3-Stunden-20-Minuten-Schlacht gegen Djere

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) hat beim Heimspiel in Belgrad eine körperliche Kraftprobe angenommen - am Ende erfolgreich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.04.2022, 21:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Djokovic gewann gegen Landsmann Laslo Djere in einer kühlen Sandschlacht mit 2:6, 7:6 (6), 7:6 (4) - und stand dabei mehrmals kurz vor dem Aus.

Die beiden Serben gaben sich das volle Programm, bei am Ende unrühmlichen 7 Grad Kälte. Djokovics Jubel hielt sich wohl auch deswegen in Grenzen, weil er seine Klamotten einfach anbehalten wollte.

Djere hatte bereits mit 6:2, 4:3 und 40:15 bei eigenem Aufschlag geführt, dann aber eine einfache Vorhand liegen gelassen, Djokovic gelang der Ausgleich. Und dennoch musste er bis zum Ende alles aufbieten: Beim 4:4 kam Djere zu einem 0:30 und dann zum Breakball, aber Djokovic parierte mit starkem Aufschlag, beim 5:5 konnte er ebenfalls ein 0:30 drehen.

Im dritten Durchgang dann das frühe Break für den Djoker, doch Djere holte direkt den Ausgleich. Ein Marathon-Aufschlagspiel beim 5:5 gewann Djere schließlich mit dem siebten (!) Spielball (wobei er zwei Breakchancen abwehren musste). Ganz bitter: Im finalen Tiebreak führte Djere mit 4:3, brachte einen starken ersten Aufschlag auf die Gegenseite, den kurzen Return aber legte er statt ins freie Feld an die Netzkante - es wäre das 5:3 gewesen. Stattdessen stand nur Sekunden später Djokovic als Sieger fest.

Djokovic trifft in Runde 2 auf einen weiteren Landsmann: auf Miomir Kecmanovic.

Djokovic bislang ohne Erfolge in 2022

Der 20-fache Majorchamp hatte den Beginn der Saison 2022 wegen seines Einreisedramas in Australien verpasst. Aufgrund seiner Impf-Weigerung war er auch in Indian Wells und Miami nicht am Start, weil ihm eine Einreise in die USA verweigert worden war.

Djokovic hatte in der vergangenen Woche in Monte Carlo sein erstes Sandplatzturnier des Jahres gespielt, war dort aber zum Auftakt gegen Alejandro Davidovich Fokina ausgeschieden. Sein einziges Turnier des Jahres zuvor hatte er in Dubai gespielt, dort war im Viertelfinale Schluss.

