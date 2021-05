Novak Djokovic fährt mit Belgrad-Titel nach Paris, Korda gewinnt Parma

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat im Rahmen der ATP-Tour sein Heimspiel in Belgrad gewonnen und eine gelungene Generalprobe für die French Open in Paris (30. Mai bis 13. Juni) gefeiert. In Parma feierte indes Sebastian Korda seinen ersten ATP-Titel.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 29.05.2021, 17:48 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Novak Djokovic

Djokovic besiegte in Belgrad den Slowaken Alex Molcan mit 6:4, 6:3. der 34-Jährige feierte damit seinen dritten Titel beim Heimspiel - und den 83. im Laufe seiner Karriere.

Molcan war als Qualifikant bis ins Endspiel gekommen. "Was du die letzten zehn Tage gezeigt hast, war beeindruckend", lobte der Djoker. "Ich hoffe, das ist für dich nur der Anfang."

Für Djokovic geht's nun direkt weiter nach Paris Auch dort ist Djokovic an Nummer eins gesetzt und spielt mit Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 3) und Altmeister Roger Federer (Schweiz/Nr. 8) in derselben Hälfte des Tableaus. In der Liste der Grand-Slam-Sieger ist Djokovic mit 18 Titeln die Nummer zwei hinter den mit 20 gemeinsam führenden Nadal und Federer. Auftaktgegner von Djokovic in Paris ist Tennys Sandgren (USA).

ATP Parma: Sebastian Korda gewinnt ersten Titel

Beim parallel laufenden Turnier in Parma hat indes Sebastian Korda seinen ersten Turniersieg auf ATP-Ebene gefeiert. Der 20-Jährige aus den USA schlug im Endspiel Marco Cecchinato mit 6:2, 6:4.

Im Doppel blieb Oliver Marach der Triumph verwehrt: Er unterlag mit Aisam-Ul-Haq Qureshi gegen Simone Bolelli/Maximo Gonzalez mit 3:6, 3:6.