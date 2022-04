ATP Belgrad: Novak Djokovic vs Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Andrey Rublev bestreiten das Finale des ATP-250er-Turniers in Belgrad. Ab 14 Uhr live Stream auf TennisTV sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 14:10 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Andrey Rublev

Djokovic hatte in dieser Woche Schwerstarbeit verrichten müssen: In allen seinen drei Matches lag er bereits mit einem Satz in Rückstand, jedes Mal zog er den Kopf aus der Schlinge. Vor allem zum Auftakt gegen Laslo Djere zeigte Djokovic mehrfach seine Houdini-Fähigkeiten - wenngleich auch Djere seinen Anteil hatte, als er aussichtsreich eine Führung vergab.

Andrey Rublev hatte insofern einen leichten Weg: Nur im ersten Match gegen Jiri Lehecka musste er über die Distanz, im Halbfinale ließ er gegen Fabio Fognini nur wenig zu.

Djokovic ist dennoch der Favorit beim Heimspiel, der will den vierten Titel in Belgrad holen. Und auch Rublev erklärte im Vorfeld, dies sei Djokovics Moment.

Im direkten Vergleich führt Djokovic gegen Rublev mit 1:0 - die einzige Begegnung der beiden gewann er im Vorjahr bei den ATP Finals mit 6:3, 6:2.

Wann spielt Djokovic gegen Rublev?

Das Finale in Belgrad zwischen Novak Djokovic und Andrey Rublev ist für 14 Uhr angesetzt. Bei TennisTV seid ihr live im Stream dabei, wir haben den Matchtracker für euch!