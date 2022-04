ATP Belgrad: Thiem eröffnet gegen Millman, mögliches Viertelfinale gegen Djokovic

Dominic Thiem wird sein Comeback auf der ATP-Tour gegen John Millman geben. Das brachte die Auslosung für das 250er in Belgrad.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 15:34 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt kommende Woche in Belgrad auf

Die guten Nachrichten vorneweg: Dominic Thiem ist gut in Belgrad angekommen und hat sich vorgenommen, so viel Matchpraxis wie möglich zu sammeln. Er brauche jeden einzelnen Satz, erklärte der Österreicher bei Ö3, gegen Pedro Cachin waren es beim Wiedereinstieg ins professionelle Tennis in Marbella nur deren zwei. In der serbischen Hauptstadt geht es nun, auch das keine schlechten News, gegen John Millman. Gegen den Australier hat Thiem alle bisherigen drei Partien gewonnen, die letzte 2018 in Hamburg.

Damals stand Thiem allerdings voll im Saft, dahin muss der US-Open-Champion von 2020 erst wieder kommen. Millman gibt von seiner Spielanlage her immerhin einen Gegner ab, mit dem man sich grundsätzlich auf längere Ballwechsel einstellen kann. In Runde zwei käme es zu einem Treffen etnweder mit Richard Gasquet oder Miomir Kecmanovic.

Sollte es für Thiem gut laufen, käme es im Viertelfinale wohl zu einer großen Herausforderung: Denn dann könnte Novak Djokovic warten. Der Serbe hat im vergangenen Jahr die zweite Ausgabe des Belgrader Turniers gewonnen. Und tritt nach seiner überraschenden Niederlage gegen Alejandro Davidovich Fokina in Monte-Carlo sicherlich mit viel Wut im Bauch an. Djokovic beginnt wie die hinter ihm gesetzten Andrey Rublev, Karen Khachanov und Aslan Karatsev mit einem Freilos.

