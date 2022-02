ATP: Borna Coric fällt Montag aus den Top 100 - wann kommt das Comeback?

Der Kroate Borna Coric kämpft weiterhin um ein baldiges Comeback nach seiner Schulteroperation im Vorjahr.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 11:48 Uhr

© Getty Images Borna Corics letzter Turnierauftritt war die Teilnahme beim Hallen-Event in Rotterdam im Vorjahr

Es sind harte Zeiten für Borna Coric: Der Kroate wird am kommenden Montag aus den Top 100 des ATP-Rankings fallen - das erste Mal seit dem 29. Dezember 2014. Und noch immer ist nicht gewiss, wann der 25-Jährige wieder auf die Herren-Tour zurückkehren kann. Der Südeuropäer spielte sein letztes Turnier Anfang März 2021 in Rotterdam. Im Mai des Vorjahres unterzog er sich dann einer Schulteroperation in New York City. Seither wartet die Tennisgemeinschaft auf das Comeback des zweifachen ATP-Tour-Turniersiegers.

Rückkehr in Indian Wells?

Zunächst wollte Coric seine Rückkehr in Australien feiern, war sogar einer der ersten Profis gewesen, die nach "Down under" angereist waren. Am Ende wurde es weder etwas mit den Vorbereitungsturnieren noch mit dem Australian Open selbst. Damals meinte er, er sei knapp dran an den 100 Prozent, wolle aber sicher gehen, in der letzten Phase des Heilungsprozesses nichts zu überstürzen. Als nächstes Ziel wurde hernach das ATP-World-Tour-500-Event in Dubai ausgegeben. Doch auch vom Turnier in der Hauptstadt Katars musste Coric nun erneut zurückziehen.

Nächster Halt also hoffentlich Indian Wells. Bei der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in der kalifornischen Wüste wäre der ehemals Weltranglisten-Zwölfte mittels Protected Ranking jedenfalls im Hauptfeld vertreten. Wohl nicht nur seine Fans werden die Daumen drücken, dass die malträtierte rechte Schulter nun endlich hält und der talentierte Mann aus Zagreb wieder sein bestes Tennis präsentieren kann.