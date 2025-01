ATP Brisbane: Dimitrov nach Kurzeinsatz im Halbfinale gegen Lehecka

Grigor Dimitrov ist ohne große Mühe in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Brisbane eingezogen: Viertelfinal-Gegner Jordan Thompson musste nämlich im zweiten Satz aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 08:13 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov konnte sich im Brisbane-Viertelfinale schonen

Zwei Siege fehlen Grigor Dimitrov noch zur erfolgreichen Titelverteidigung beim ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane. Denn nach einem kurzen Viertelfinale, in dem Jordan Thompson beim Stand von 6:1 und 2:1 für Dimitrov nach nur 43 Minuten aufgeben musste, steht der Bulgare schon wieder im Halbfinale. Dort geht es morgen gegen Jiri Lehecka aus der Tschechischen Republik.

Dimitrov bleibt damit in Brisbane 2025 weiter ohne Satzverlust. Zum Auftakt hatte er Yannick Hanfmann ebenso in zwei Durchgängen besiegt wie danach Aleksandar Vukic. Halbfinalgegner Jiri Lehecka wiederum hat bereits in Runde eins bewiesen, dass er wieder stark in Form ist: Da konnte der Tscheche nämlich den an Position drei gesetzten Holger Rune besiegen. Im Viertelfinale am heutigen Freitag hatte Lehecka mit Nicolas Jarry beim 6:4 und 6:4 wenige Probleme.

Die Halbfinal-Paarungen in der oberen Hälfte werden erst ermittelt. Aktuell spielen Jakub Mensik und Giovanni Mpetshi Perricard um einen Platz unter den letzten vier, danach wird Turnierfavorit Novak Djokovic von Reilly Opelka gefordert werden.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane