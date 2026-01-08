ATP Brisbane: Dimitrov scheitert, Mpetshi Perricard gewinnt nächsten Thriller

Während Grigor Dimitrov beim ATP-250-Turnier in Brisbane im Achtelfinale ausgeschieden ist, hat Giovanni Mpetshi Perricard das Viertelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 11:34 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov verlor im Achtelfinale

Der zweifache Brisbane-Sieger Grigor Dimitrov ist bei der diesjährigen Ausgabe des ATP-250-Events im Achtelfinale ausgeschieden. Der Bulgare, der sich in Wimbledon eine schwere Brustmuskelverletzung zugezogen hatte, verlor am Donnerstag gegen den Belgier Raphael Collignon mit 6:7 (1) und 3:6. Collignon trifft im Viertelfinale auf Brandon Nakashima, der Quentin Halys klar mit 6:2 und 6:4 schlug.

Außerdem erreichten am Donnerstag Giovanni Mpetshi Perricard und Aleksandar Kovacevic die nächste Runde. Mpetshi Perricard, der zum Auftakt denkbar knapp gegen Tommy Paul gewonnen hatte, überstand gegen Rinky Hijikata den nächsten Thriller und siegte mit 4:6, 7:6 (5) und 7:6 (4). Kovacevic schlug den an Position sieben gesetzten Cameron Norrie mit 7:6 (4), 4:6 und 6:4.

Damit ist Turnierfavorit Daniil Medvedev in Brisbane der einzige gesetzte Spieler im Viertelfinale. Der US-Open-Champion von 2021 hatte seine Achtelfinalpartie gegen Frances Tiafoe bereits am Mittwoch gewonnen und bekommt es am Freitag mit dem polnischen Lucky Loser Kamil Majchrzak zu tun.

Das Einzel-Tableau in Brisbane