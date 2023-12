ATP Brisbane: Dominic Thiem mit „House Money“ gegen Giulio Zeppieri

Dominic Thiem fehlt nich ein Sieg auf einen Platz im stark besetzten ATP-Tour-250-Event in Brisbane. Gegner im Qualifikations-Finale ist der Italiener Giulio Zeppieri.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 17:34 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem bei den US Open 2023

Die einzige sportliche Gemeinsamkeit, die Dominic Thiem und sein zweiter Qualifikationsgegner in Brisbane, Giulio Zeppieri, auf den ersten Blick haben? In der abgelaufenen Saison haben beide Alexander Bublik in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers geschlagen. Thiem war dieses Kunststück bei den US Open sehr überzeugend gelungen, danach musste der Österreicher gegen Ben Shelton nach einem starken, wiewohl verlorenen ersten Satz allerdings aufgeben.

Zeppieri hat Bublik in Roland-Garros verarztet - nach überstandener Qualifikation und in fünf Sätzen. In Runde zwei gegen Casper Ruud, den späteren Finalisten, hatte der 22-jährige Italiener dann keinen Auftrag. Wie auch sonst nicht auf der „großen“ Tour: Im Hauptfeld stand Giulio Zeppieri lediglich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Dank einer Wildcard. Ansonsten war die Challenger-Tour die Spielwiese von Zeppieri, die dortigen Ergebnisse haben ihn auf Position 135 der ATP-Charts gespült.

Und also in die Außenseiterrolle im Treffen mit Dominic Thiem.

Nadal wartet auf einen Qualifikanten

Nach seinem Houdini-Akt gegen James McCabe, bei dem Thiem drei Matchbälle abgewehrt hat, spielt der US-Open-Champion ja beinahe mit „House Money“. Mit anderen Worten: Nachdem Thiem gegen Lokalmatador McCabe ja schon fast ausgeschieden war, hat er erst recht nichts mehr zu verlieren. Zu gewinnen allerdings schon: Sei es nun der angestrebte Platz im Hauptfeld oder ein bisschen Matchpraxis und noch mehr Selbstvertrauen.

Brisbane ist ja nur der Aufgalopp zur Tour Down Under, bei der sich Dominic Thiem die Qualifikationsmühlen für die Australian Open gerne ersparen würde. Fast könnte man Geld darauf setzen, dass ein Spieler noch zurückziehen und Thiem damit ins Draw rutschen wird. Aber noch hat niemand den Arm gehoben.

Für die erfolgreichen Qualifikanten bzw.Lucky Loser hält das Draw in Brisbane übrigens ein paar spannende Aufgaben parat. Unter anderem zwei Linkshänder: Einer davon ist Rafael Nadal, mit dem Thiem in den letzten Tagen schon trainiert hat. Ein anderer ist Ugo Humbert, der das Jahr 2023 sehr stark abgeschlossen hat. Die weiteren Optionen sind mit John Jeffrey Wolf, Sebastian Baez und Daniel Altmaier auch nicht gerade einfach.

