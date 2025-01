ATP Brisbane: "GMP" knackt nach Kyrgios auch Tiafoe

Giovanni Mpetshi Perricard hat beim ATP-Tour-250-Turnier nach Nick Kyrgios nun auch den an Position vier gesetzten Frances Tiafoe geschlagen und steht bereits im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 08:09 Uhr

© Getty Images Giovanni Mpetshi Perricard spielt in Brisbane groß auf

Da soll noch einmal jemand sagen, dass Giovanni Mpetshi Perricard nur unter klinischen, also Hallenbedingungen, seine große Stärke - den Aufschlag nämlich - ausspielen kann. Nein, der Franzose zeigt sich auch im Freien in erstaunlicher Frühform. Und steht nach einem 6:4 und 7:6 (4) gegen Frances Tiafoe schon im Viertelfinale. Zum Auftakt hatte Mpetshi Perricard gegen Nick Kyrgios in drei engen Tiebreak-Sätzen gewonnen.

In der Runde der letzten acht geht es gegen Jakub Mensik, der sich gegen Dusan Lajovic beim 6:3 und 6:2 keine Blöße gab. Mensik ist in Brisbane ja gleich doppelt erfolgreich: Denn mit Landsmann Jiri Lehecka steht der Teenager im Doppel bereits in der Vorschlussrunde. Und könnte auch dort auf Giovanni Mpetshi Perricard treffen. So eben der mit Nicolas Jarry gegen James Duckworth und Aleksandar Vukic gewinnt.

Apropos starker Aufschlag: Ebenfalls schon im Viertelfinale steht Reilly Opelka. Der US-Amerikaner bezwang Matteo Arnaldi mit 7:6 (9) und 7:6 (4). Und wird nun voraussichtlich gegen Novak Djokovic ran müssen. So denn der Turnierfavorit seine Bilanz gegen Gael Monfils blütenweiß halten kann. Alle bisherigen 19 Matches gegen den Franzosen hat Djokovic ja gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane