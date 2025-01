ATP Brisbane: Jiri Lehecka holt nach Aufgabe von Reilly Opelka zweiten Titel

Jiri Lehecka hat beim ATP-250-Turnier in Brisbane den Titel geholt. Reilly Opelka musste im Finale nach rund 15 Minuten aufgeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 10:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jiri Lehecka holte in Brisbane den Titel

Der neue Sieger des ATP-250-Turniers in Brisbane heißt Jiri Lehecka. Der Tscheche profitierte am Sonntag im Endspiel beim Stand von 4:1 von der Aufgabe seines Kontrahenten Reilly Opelka. Der US-Amerikaner hatte bereits in seiner Halbfinalbegegnung gegen Giovanni Mpetshi Perricard mit Problemen am Handgelenk zu kämpfen.

Für Lehecka, der schon im Halbfinale gegen Grigor Dimitrov Kräfte sparen konnte, markierte der Turniersieg in Brisbane naturgemäß einen idealen Saisonstart. Der Weltranglisten-28. tankte mit seinem zweiten Karrieretitel (Adelaide 2023) vor den am kommenden Sonntag beginnenden Australian Open ordentlich Selbstvertrauen.

Mit dem Einzel-Finale ist die Arbeit für Lehecka am Sonntag indes noch nicht getan. Im Doppel spielt er mit Landsmann Jakub Mensik ebenfalls um den Titel.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane