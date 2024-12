ATP Brisbane: Kyrgios verliert bei Comeback im Tiebreak-Thriller

Nick Kyrgios hat bei seinem Comeback hauchzart gegen Giovanni Mpetshi Perricard mit 6:7 (2), 7:6 (4) und 6:7 (3) verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 08:31 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios beim Turnier in Brisbane

Das Konzept „zweiter Aufschlag“ ist Giovanni Mpetshi Perricard bekanntlich fremd. Der junge Franzose knallt jeden Einwurf mit voller Wucht ins Feld, egal, wie es gerade steht. Das bringt Perricard an guten Tagen stets ins Tiebreak. Andererseits: Wenn der Ball einmal im Spiel ist, dann tun sich doch noch spielerische Abgründe auf. Vor allem mit der einhändigen Rückhand.

Nick Kyrgios wiederum weiß auch, wie man eine ordentliche Spieleröffnung ansetzt. Allerdings mit deutlich mehr Variationen als Mpetshi Perricard. Gegen Ende des zweiten Satzes der Erstrunden-Partie in Brisbane servierte Kyrgios auch mal von unten. Mit Erfolg. Und in Sachen Grundschläge hatte der Australier nicht nur die Nase vorne. Auch nach deutlich mehr als einjähriger Pause im Einzel.

Kyrgios frustriert, aber stark

Aber es hilft ja nix: Ein Tiebreak bleibt bei Spielern dieser Kategorie und mit diesen Stärken auch ein Glücksspiel. Im ersten Satz war die Fortune mit Mpetshi Perricard, im zweiten mit Nick Kyrgios. Da hatte sich der Lokalmatador schon ein bisschen an der Schulter von Stuhlschiedsrichter Christian Rask ausgeweint („Du verstehst meine Frustration, oder?“).

Nach 2:20 Stunden ging es in die dritte Kurzentscheidung. Da gelang Mpetshi Perricard ein Mini-Break zum 2:1. Und das reichte letztlich zum Sieg. Insgesamt standen am Ende 36 Asse für den Gewinner zu Buche.

In Runde zwei wartet mit Frances Tiafoe nun die Nummer vier des Turniers auf Giovanni Mpetshi Perricard. Der US-Amerikaner hatte in seinem Auftaktmatch mit Adam Walton nur im ersten Satz Probleme, gewann mit 7:6 (5) und 6:3. Nick Kyrgios darf im Doppel an der Seite von Novak Djokovic weitermachen.

