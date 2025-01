ATP Brisbane live: Novak Djokovic vs. Reilly Opelka im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale des ATP 250er-Turniers in Brisbane auf den US-Amerikaner Reilly Opelka. Das Match gibt es ab 11 Uhr MEZ live in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 12:46 Uhr

© Getty Images Viertelfinalfight in Brisbane zwischen Novak Djokovic und Reilly Opelka.

Nach Siegen gegen Wildcard-Teilnehmer Rinky Hijikata und Gael Monfils geht es für Novak Djokovic im australischen Brisbane im Viertelfinale gegen Reilly Opelka weiter. Der Aufschlagriese gewann seine ersten beiden Partien gegen Francisco Gomez und Matteo Arnaldi.

Beide Spieler treffen erstmals in einem Match aufeinander. Für den Serben steht ein Geduldsspiel an, bei dem es vor allem auf den Return des Olympiasiegers ankommen wird. In der Vergangenheit konnte Djokovic diesen Vorteil oftmals gegen aufschlagstarke Kontrahenten nutzen.

Djokovic vs. Opelka - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Reilly Opelka gibt es ab 11 Uhr MEZ im Livestream bei TennisTV.com.