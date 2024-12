ATP Brisbane: Lockeres Anschwitzen für Novak Djokovic

Novak Djokovic ist mit einem 6:3 und 6:3 gegen Rinky Hijikata problemlos in die zweite Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Brisbane eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 10:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic steht in Brisbane in Runde zwei

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Erstrunden-Match von Novak Djokovic gegen Rinky Hijikata beim ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane war der erste Auftritt des serbischen Großmeisters im Einzel seit der Final-Niederlage gegen Jannik Sinner in Shanghai. Eingerostet wirkte Djokovic, der ja gestern bereits an der Seite von Nick Kyrgios im Doppel im Einsatz war, aber nicht. Der Turnierfavorit gewann mit 6:3 und 6:3 und trifft in Runde zwei auf einen seiner Lieblingsgegner: Gael Monfils nämlich, der sich gegen den jungen US-Amerikaner Nisheh Basavareddy in drei Sätzen behaupten konnte.

Im Match vor Djokovic musste sich Doppelpartner Kyrgios in einem unterhaltsamen Match Giovanni Mpetshi Perricard denkbar knapp mit 6:7 (2), 7:6 (4) und 6:7 (3) geschlagen geben. Gemeinsam mit Djokovic geht es im Paarlauf nun gegen die an Position eins gesetzten Nikola Mektic und Michael Venus.

Es war alles in allem kein guter Tag für die australischen Hausherren. Denn neben Hijikata und Kyrgios mussten auch Alexei Popyrin und Adam Walton die Segele streichen. Walton unterlag Frances Tiaoe mit 6:7 (5) und 3:6, Montreal-Champion Popyrin ging gegen Matteo Arnaldi mit 3:6 und 2:6 unter.

Weiterhin vom Pech verfolgt ist Sebastian Korda: der US-Amerikaner konnte seine Verletzungspause auch in Brisbane nicht beenden. Korda zog wenige Minuten vor seinem ersten Match zurück.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane