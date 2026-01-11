ATP Brisbane: Medvedev nach Ehrenrunde doch zum 22.Titel

Daniil Medvedev hat mit einem 6:2 und 7:6 (1) gegen Brandon Nakashima das ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane für sich entschieden. Und es dabei unnötig spannend gemacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 11:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Brisbane seiner Favoritenrolle gerecht geworden

Medvedev schien auf einem guten Weg zu einem sicheren Erfolg, führte nach dem Gewinn des ersten Satzes auch im zweiten mit einem Break. Beim Stand von 5:4 servierte der Russe auf den Titel, vergab allerdings zwei Matchbälle und ließ noch einmal ein Comeback von Nakashima zu. Und also musste die Nummer eins des Turniers doch noch in ein Tiebreak. Das aber entschied Medvedev glatt für sich. Am Ende hieß es 6:2 und 7:6 (1).

Es ist dies der 22. Titel für Daniil Medvedev, den bislang letzten hatte es im Herbst 2025 in Almaty gegeben. Davor musste Medvedev eine lange Durstrecke durchmachen - nämlich seit Rom 2023.

Das 250er-Event in Brisbane war eigentlich sehr ordentlich besetzt. Ab dem Viertelfinale waren mit Ausnahme des Topfavoriten Medvedev keine anderen gesetzten Spieler mehr im Einzel-Tableau vertreten.

Im Doppel gab es einen österreichisch-portugiesischen Erfolg. Denn Lucas Miedler und Francisco Cabral setzten sich im Endspiel gegen die regierenden Wimbledon-Champions Lloyd Glasspool und Julian Cash mit 6:3, 3:6 und 10:8 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane

