ATP Brisbane: Medvedev und Nakashima ziehen ins Endspiel ein

Turnierfavorit Daniil Medvedev und Brandon Nakashima bestreiten am Sonntag das Endspiel beim ATP 250-Turnier in Brisbane.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 11:31 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev will in Brisbane seinen 22. ATP-Titel holen.

Nakashima setzte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen seinen US-amerikanischen Landsmann Aleksandar Kovacevic mit 7:6 (4) und 6:4 durch. Für den 24-Jährigen geht es morgen um den zweiten ATP-Titel nach San Diego 2022.

Gegner im Finale ist erwartungsgemäß der ehemalige Weltranglisten-Erste Daniil Medvedev. Der 29-jährige Russe behielt im zweiten Semifinale gegen Nakashimas Landsmann Alex Michelsen mit 6:4 und 6:2 die Oberhand.

Für Medvedev geht es um seinen insgesamt 22. Turniersieg. Im Vorjahr konnte der US-Open-Champion von 2021 in einer durchwachsenen Saison nur einen Titel (in Almaty) holen.

Im Head-to-head mit Nakashima führt "Meddy" mit 2:0. Im letzten Duell blieb der Russe im Vorjahr im Achtelfinale von Madrid in drei Sätzen siegreich.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane