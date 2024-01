ATP Brisbane: Rafael Nadal bezwingt Dominic Thiem

Dominic Thiem ereilte das Schicksal beim ATP-Turnier in Brisbane der Comeback-Gegner von Rafael Nadal zu sein. 7:5, 6:1 siegte der Spanier bei seinem ersten Match nach fast zwölf Monaten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.01.2024, 12:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal ist zurück auf der Tour.

Der Liveticker zum Match im Re-Live

Es war wohl in den ersten Tagen der neuen Saison das mit größter Spannung erwartete Match. Schon unabhängig vom Gegner war das Comeback von Rafael Nadal das beherrschende Thema der Tennisszene. Durch Dominic Thiem als Gegner kam zusätzliche Würze in die Erwartungen.

Beide Spieler agierten bei eigenem Serve souverän, so dass die ersten Spiele zügig über die Bühne gingen. Es dauerte bis zum sechsten Aufschlagspiel von Dominic Thiem, bis die Zuschauer den ersten Breakball der Partie sahen und anschließend ebenfalls zum ersten Mal ein Einstand in den Statistiken des Matches notiert werden durfte. Das bedeutete dann auch den ersten Aufschlagverlust, da Thiem die vierte Breakmöglichkeit nicht mehr abwehren konnte. Damit ging der erste Satz mit 7:5 an Nadal.

Rafael Nadal macht es deutlich

Im zweiten Satz machte es Rückehrer Nadal dann deutlich. Mit 6:1 ging der zweite satz deutlich an den Sandplatzkönig. Nach der Teilnahme in der Qualifikation ist für Dominic Thiem damit nach der ersten Hauptrunde Schluss in Brisbane.

In der nächsten Runde wartet nun Aslan Karatsev oder Jason Kubler auf Rafael Nadal, der damit weitere Spielpraxis erhalten wird. Bei den Australian Open 2023 bestritt "Rafa" sein letztes Match auf der Tour.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane