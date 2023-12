ATP Brisbane: Rafael Nadal gleich auch im Doppel im Einsatz - mit seinem Coach!

Rafael Nadal wird bei seinem Comeback-Turnier in Brisbane nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel antreten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 08:02 Uhr

Und das an der Seite von Marc Lopez. So berichtet es die spanische AS.

Mit Lopez hat Nadal bereits einige Doppelerfolge gefeiert: Insgesamt fünf Titel holte man gemeinsam auf der Tour - zwei Mal gewann man in Indian Wells (2010, 2012), zwei Mal in Doha (2009, 2011) sowie bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro.

Das Spannende: Lopez selbst ist eigentlich Tennisrentner und hatte seinen Schläger 2022 an den Nagel gehängt. Zudem ist er seit 2021 bereits im Trainerteam von "Rafa"!

Nadal: Comeback-Tag steht!

Der Comeback-Termin steht zudem auch schon fest: Im Doppel wird Nadal am 31. Dezember auflaufen, im Einzel am 2. Januar.

Nadal steht damit zum ersten Mal seit den Australian Open diesen Jahres wieder auf dem Matchcourt, nachdem er sich im Hüftbereich schwerer verletzt hatte als gedacht - und eine längere Auszeit eingelegt hatte. 2024 soll sein Abschiedsjahr werden, wobei der spanische Matador nichts ausschließen möchte, sollte der geschundene Körper dann doch besser mitmachen als er erwartet.

Gut im Schlag scheint er, so zeigen es Videos seiner Akademie. Und so urteilen seine Trainingspartner. "Ich fühle mich gut, viel besser als ich vor einem Monat erwartet hatte. Ich kann mich nicht beklagen", erklärte Nadal in Brisbane bei einem Medientermin an einem Einkaufszentrum - vor Tausenden von Fans.

Nadal darf endlich wieder ran

Australien habe einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen, versicherte Nadal, der 2022 bei den Australian Open sensationell gewonnen hatte - ebenfalls nach einer längeren Verletzungspause.

Nadal erklärte, in seiner Auszeit das Wettkampftennis sehr vermisst zu haben. "Letztendlich ist das etwas, das ich fast mein ganzes Leben lang gemacht habe. Wenn man also nicht in der Lage ist, an Turnieren teilzunehmen, vermisst man natürlich den Wettbewerb, die Fans, die besten Stadien, den vollen Platz."

Was ihm aber am meisten gefehlt habe, sei das Gefühl, "bereit zu sein" für den Wettkampf - bereit dazu, alles zu genießen und endlich anzugreifen.

Diese Sehnsucht sollte bald gestillt sein.