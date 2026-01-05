ATP Brisbane: Reilly Opelka am Netz mit Begegnung auf Augenhöhe

Reilly Opelkasiegte in seiner ersten Runde beim ATP 250er-Turnier in Brisbane 6:3, 7:5 gegen den Australier Dane Sweeny. Dieser sorgte direkt nach der Partie für das eigentliche Highlight. Denn plötzlich war der Australier am Netz auf Augenhöhe mit dem 2,12 Meter großen US-Boy.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 18:00 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka hatte an diesem Montag am Netz eine Begegnung auf Augenhöhe.

Gerade einmal 83 Minuten dauerte die Begegnung zwischen Reilly Opelka und Dane Sweeny. Der US-Amerikaner spulte gekonnt sein Aufschlagprogramm ab und feierte so den ersten Sieg des Jahres 2026 beim ATP-Turnier in Brisbane. Doch nach dem Matchball sorgte der unterlegene Lokalmatador Dane Sweeny für das wahre Highlight der Begegnung. Denn der 42 cm kleinere Qualifikant wollte bei der Gratulation am Netz keineswegs als klein daherkommen.

So schnappte sich Sweeny nach Matchende schnell einen Stuhl und stellte sich am Netz auf diesen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. War doch plötzlich kein Größenunterschied zu Reilly Opelka mehr erkennbar. Der US-Amerikaner nahm den kleinen Scherz seines Gegners amüsiert zur Kenntnis.

Opelka möchte guten Saisonstart hinlegen

Für Reilly Opelka dürfte diese kleine erfrischende Verabschiedung jedoch nicht lange Thema sein. Viel mehr möchte der oft von Verletzungen heimgesuchte Aufschlagriese einen guten Saisonstart in Australien hinlegen, um im Ranking weiter nach oben zukommen. Der 60. der Weltrangliste trifft in der zweiten Runde auf den Polen Kamil Majchrzak, der sich gegen Daniel Altmaier durchsetzen konnte.

Im Viertelfinale könnte dann mit einem Duell gegen den topgesetzten Daniil Medvedev ein echter Härtetest anstehen. Der ehemalige Weltranglistenerste würde definitiv keinen Stuhl am Netz einsetzen.

