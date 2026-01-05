ATP Brisbane: Topgesetzter Medvedev souverän, Aus für Altmaier

Der topgesetzte Daniil Medvedev hat beim ATP-250er-Turnier in Brisbane souverän die zweite Runde erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 11:27 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Medvedev gewann gegen Marton Fucsovics mit 6:2, 6:3 und trifft nun auf Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner war gegen den australischen Wildcardspieler Aleksandar Vukic erfolgreich.

Medvedev legte damit einen guten Start ins neue Jahr hin, nachdem 2025 nicht zu seiner Zufriedenheit abgelaufen war. “Meddy”, ehemals die Nummer 1 der Welt, ist nur noch auf Platz 13 notiert, nachdem er bei allen Majorturnieren des Vorjahres frühzeitig rausgefolgen war - bei den Australian Open in Runde 2, in Paris, Wimbledon und New York in Runde 1. Ein guter Jahresendspurt hatte die Saison einigermaßen gerettet.

In Brisbane ausgeschieden ist indes Daniel Altmaier: Der Deutsche unterlag dem Lucky Loser Kamil Majchrzak mit 6:7 (4), 0:6.

Zum Einzel-Draw in Brisbane