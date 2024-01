ATP Brisbane: Thompson ringt Nadal nieder

In einer unglaublich intensiven Begegnung mit Thriller-Charakter besiegte Jordan Thompson im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane den 22-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal nach Abwehr von drei Matchbällen in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 15:04 Uhr

© Getty Images Jordan Thompson schaffte nach einer intensiven Auseinandersetzung gegen Rafael Nadal den Einzug ins Halbfinale.

Wer dachte, dass für Rafael Nadal das Viertelfinal-Match beim ATP-250-Turnier in Brisbane gegen den Australier Jordan Thompson aufgrund der 2:0-Bilanz ohne Satzverlust für den Mallorquiner ein Selbstläufer wird, sah sich getäuscht.

Von Anfang an entwickelte sich eine spannende und attraktive Begegnung. Thompson returnierte stark und wagte gerade bei eigenem Aufschlag oft den Weg ans Netz. Mit der ersten Breakchance schaffte der 29-jährige Australier das erste Break, musste aber im Folgespiel ebenfalls sein Service abgeben. Als es vor dem zwölften Spiel schon nach Tiebreak roch, erspielte sich der 37-jährige Nadal drei laufende Satzbälle, wovon er den zweiten zu nutzen wusste.

Nadal auch im zweiten Satz nicht so dominierend mit seiner Vorhand wie in den vorangegangenen Partien. Während der Mallorquiner insgesamt vier Break-Chancen, darunter auch einen Matchball beim Stand von 5:4, im zweiten Akt nicht nutzen konnte, verpasste Thompson eine Möglichkeit. Somit fiel die Entscheidung diesmal im Tiebreak, in dem es ebenfalls eng herging. Erst erspielte sich Nadal eine schnelle 3:0-Führung, die Thompson wieder ausgleichen konnte. Auch beim Stand von 6:6, nachdem der Australier zwei Matchbälle abwehren konnte, wurden die Seiten nochmal gewechselt. Mit zwei Punkten in Folge verwertete Thompson mit einem Smash seine erste Möglichkeit zum Satzausgleich.

Im Entscheidungsdurchgang gelang Thompson im vierten Game das erste Break und baute die Führung auf 4:1 aus. Beim Seitenwechsel ließ sich Nadal behandeln, deutete auf seine Hüfte und setzte die Behandlung in der Kabine fort. Nach einem Medical Timeout kam der Mallorquiner wieder aus der Kabine und spielte weiter. Dennoch ließ sich Thompson den Vorsprung nicht mehr nehmen und fixierte nach einer Marathon-Rallye den 5:7, 7:6 (6), 6:3-Erfolg nach 3:19 Stunden.

Dimitrov bezwingt Hijikata glatt

Im Halbfinale trifft Thompson auf den an Position 2 geführten Grigor Dimitrov. Der Bulgare setzte sich in 78 Minuten gegen den 22-jährigen Australier Rinky Hijikata mit 6:1, 6:4 durch. Im zweiten Semifinale stehen sich der topgesetzte Däne Holger Rune und Roman Safiullin aus Russland gegenüber.

