ATP Brisbane: Topfavorit Daniil Medvedev müht sich ins Halbfinale

Nur Topfavorit Daniil Medvedev stört beim ATP-250-Turnier in Brisbane die US-amerikanischen Festspiele.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 14:09 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev drehte seine Viertelfinalpartie

Der ehemalige Weltranglistenerste Daniil Medvedev hat beim ATP-250-Turnier in Brisbane das Halbfinale erreicht. Der topgesetzte Russe gab im Viertelfinale gegen den polnischen Lucky Loser Kamil Majchrzak zwar seinen ersten Satz im Kalenderjahr 2026 ab, siegte am Ende aber mit 6:7 (4), 6:3 und 6:2.

“Er hat heute großartig gespielt. Ich denke, es war ein hochklassiges Match”, meinte Medvedev nach der über weite Strecken ausgeglichenen Partie. In der Vorschlussrunde bekommt es der US-Open-Sieger von 2021 mit Alex Michelsen zu tun. Der US-Amerikaner gewann gegen seinen Landsmann Sebastian Korda mit 6:3 und 7:6 (7).

Das zweite Halbfinale in Brisbane wird eine rein US-amerikanische Angelegenheit zwischen Aleksandar Kovacevic und Brandon Nakashima sein. Kovacevic nahm den aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6 (3), 4:6 und 6:3 aus dem Turnier, Nakashima schlug den Belgier Raphael Collignon mit 6:3 und 6:3.

Das Einzel-Tableau in Brisbane