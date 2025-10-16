ATP Brüssel: Musetti hält mit Auger-Aliassime Schritt

Lorenzo Musetti ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Yannick Hanfmann ins Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Brüssel eingezogen. Wie auch sein ärgster Konkurrent um einen Platz bei den ATP Finals: Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 20:39 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht in Brüssel im Viertelfinale

Fast drei Stunden hatte sich Félix Auger-Aliassime am Nachmittag mit Damir Dzumhur herum gequält, bis das 7:6 (3), 4:6 und 7:6 (5) feststand. Lorenzo Musetti machte es da nicht ganz so spannend, gewann gegen einen starken Yannick Hanfmann mit 7:6 (4) und 7:5. Damit schenken sich die beiden Konkurrenten um einen Platz bei den ATP Finals nichts.

Nächster Gegner für Musetti wird der starke Franzose Giovanni Mpetshi Perricard sein, Félix Auger-Aliassime trifft entweder auf den US-amerikanischen Qualifikanten Eliot Spizzirri oder Botic van de Zandschulp.

Ebenfalls noch im Rennen ist Vorjahresfinalist Jiri Lehecka, der morgen im Viertelfinale auf Benjamin Bonzi treffen wird. Alejandro Davidovich-Fokina, die Nummer vier von Brüssel, hat da Lokalmatador Raphael Collignon vor der Brust.

Hier das Einzel-Tableau in Brüssel

