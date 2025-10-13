ATP Brüssel: Yannick Hanfmann kämpft sich ins Hauptfeld

Beim ATP-250-Turnier in Brüssel feierte der Karlsruher Yannick Hanfmann in der Finalrunde der Qualifikation einen Comeback-Erfolg gegen den Belgier Tibo Colson und schaffte dadurch den Einzug ins Hauptfeld.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 15:49 Uhr

© Getty Images In seiner Wahlheimat Brüssel spielte sich Yannick Hanfmann beim ATP-Turnier erfolgreich durch die Qualifikation.

Nach seinem famosen Auftritt beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai, als er sich nach großem Kampf dem 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic in drei Sätzen geschlagen geben musste, reiste der Karlsruher Yannick Hanfmann in seine Wahlheimat Brüssel, wo er beim ATP-250-Turnier in der Qualifikation antrat. Dort sah sich der 33-Jährige nach einem glatten Auftakterfolg gegen den Franzosen Calvin Hemery in der Finalrunde dem Belgier Tibo Colson gegenüber.

Beide Protagonisten fanden gleich zu Beginn ihren Rhythmus bei eigenem Service und ließen im ersten Satz nichts anbrennen, lediglich Hanfmann musste eine Break-Chance abwehren. Im Tiebreak legte der 25-jährige Colson mit vier in Folge erzielter Punktgewinne einen Zwischenspurt hin und erspielte sich dadurch vier laufende Satzbälle, wovon er den zweiten für sich verwerten konnte.

Auch im zweiten Satz gab es für die jeweiligen Aufschläger lange nichts zu holen, ehe Hanfmann beim Stand von 5:5 bei der einzigen Break-Möglichkeit im gesamten Durchgang eiskalt zupackte, sich dadurch das Aufschlagspiel seines Gegners sichern konnte und dieses im Anschluss bei eigenem Service souverän zum Satzgleichstand bestätigte.

Mit dem Momentum im Rücken agierte der deutsche Davis-Cup-Spieler im dritten Akt mit seinem variablen Spiel völlig befreit und sicherte sich die ersten vier Spiele. Nach einem verlustpunktfreien Service-Game musste der langjährige Profispieler der TennisBase Oberhaching bei seinem letzten Aufschlagspiel noch etwas zittern, ehe er nach etwas mehr als zwei Stunden den 6:7 (3), 7:5, 6:2-Erfolg besiegeln konnte.

Damit rückt Hanfmann als zweiter deutscher Spieler neben Daniel Altmaier ins Hauptfeld und könnte sogar direkt auf den Kempener treffen, dem zum Auftakt ein Qualifikanten-Spot zugelost wurde. Angeführt werden die European Open in Brüssel, die durch den Wechsel vom langjährigen Standort Antwerpen erstmals in der belgischen Hauptstadt ausgetragen werden, vom Italiener Lorenzo Musetti vor Felix Auger-Aliassime aus Kanada.

Hier das Einzel-Tableau aus Brüssel