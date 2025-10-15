ATP Brüssel: Yannick Hanfmann setzt Siegeslauf fort

Yannick Hanfmann hat beim ATP 250er-Turnier in Brüssel auch seine erstes Hauptrundenmatch gewonnen. Nach überstandener Qualifikation siegte der gebürtige Karlsruher dem Italiener Matteo Arnaldi 6:7(4), 6:4, 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 16:19 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann erreichte nach zwei Siegen in der Qualifkation das Hauptfeld in Brüssel.

Beide Spieler hielten ihre Aufschlagspiel schadlos im ersten Durchgang. Zwangsläufig musste also der Tiebreak die Entscheidung darüber bringen, welcher der beiden Kontrahenten die Satzführung im Rücken genißen darf. Die erspielte sich der nun besser agierende Matteo Arnaldi.

Doch Yannick Hanfmann bleib in der Partie. Ein erstes Break der Partie für den Italiener beantwortete die aktuelle Nummer 139 der Welt mit dem Rebreak. Diesen Schwung nutzte der DTB-Profi mit einem weiteren Break beim Stand von 5:4 und erzielte so den Satzausgleich.

Hanfmann dreht Match mit spätem Break

Im dritten Satz ließen beide Duellanten lange Zeit nichts anbrennen. Doch Matteo Arnaldi konnte dem Druck beim Stand von 5:4 für Hanfmann erneut nicht Stand halten. Wieder erzielte der Routinier bei diesem Spielstand das Break und beendete damit das Match nach 2:32 Stunden.

So kann die Woche von Brüssel noch zu einem echten Highlight des Jahres werden. Der größte Erfolg gelang Yannick Hanfmann in diesem Jahr im westfälischen Hagen. Beim dortigen Challenger-Event siegte der 33-Jährige im Endspiel gegen den Niederländer Guy den Ouden und feierte den ersten Titelgewinn seit fünf Jahren. Allerdings wartet in der zweiten Runde der topgesetzte Lorenzo Musetti.

