ATP Buenos Aires: Carlos Alcaraz startet mit Zweisatzsieg

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist mit einem Zweisatzerfolg in das ATP-250-Turnier von Buenos Aires gestartet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 02:37 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz gewann in zwei Sätzen

Erfolgreicher Auftakt für Carlos Alcaraz beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires: Der amtierende Wimbledon-Sieger gewann seine Achtelfinalpartie gegen den argentinischen Qualifikanten Camilo Ugo Carabelli mit 6:2 und 7:5. Der Weltranglistenzweite fuhr somit seinen ersten Saisonsieg auf Sand ein.

"Es war ein richtig schweres Match", meinte Alcaraz, der bei den Australian Open im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert war, nach der Begegnung. Im Viertelfinale trifft der Buenos-Aires-Titelverteidiger auf den Italiener Andrea Vavassori.

Vorjahresfinalist Cameron Norrie kassierte am Donnerstag hingegen eine Niederlage. Der an Position zwei gesetzte Brite unterlag Federico Coria, der sich in Runde eins gegen Sebastian Ofner behauptet hatte, mit 2:6, 6:4 und 3:6. Mit Luciano Darderi (4:6 und 5:7 gegen Sebastian Baez) schied zudem der frischgebackene Cordoba-Champion aus.

