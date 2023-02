ATP Buenos Aires: Carlos Alcaraz und Cameron Norrie fixieren Traum-Finale

Mit Carlos Alcaraz und Cameron Norrie haben die Nummer eins und zwei der Setzliste das Endspiel beim ATP-250-Event von Buenos Aires erreicht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 07:24 Uhr

Carlos Alcaraz steht in Buenos Aires im Endspiel

Juan Pablo Varillas wird mit seinen Auftritten in Argentinien jedenfalls zufrieden sein - auch, wenn sich der Sandplatzspezialist am Samstagabend (MEZ) knapp in zwei Sätzen gegen Cameron Norrie geschlagen geben musste. Für die britische Nummer zwei des Turniers ist es das bereits vierte ATP-Endspiel auf Sandplatz.

Die Aufgabe in diesem könnte jedoch kaum größer sein, am Sonntag geht es für Norrie gegen Rückkehrer Carlos Alcaraz, der sich auch gegen Bernape Zapata Miralles keine Blöße gab und mit 6:2 und 6;2 sein Ticket fürs Endspiel löste. Nach dem Satzverlust in Runde zwei hat der Youngster zuletzt schnell wieder Wettkampftemperatur erreicht.

Für den aktuellen Weltranglistenzweiten geht es nach mehrmonatiger Verletzungspause um den perfekten Einstand zurück auf die ATP-Tour: Am Sonntag hat Carlos Alcaraz die Chance, 19-jährig bereits seinen siebenten Titel auf der ATP-Tour zu gewinnen.