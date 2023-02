ATP Buenos Aires: Dominic Thiem - Dieser Start macht Lust auf mehr

Nach seinem Zwei-Satz-Erfolg gegen Alex Molcan spielt Dominic Thiem im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires gegen Juan Pablo Varillas. Man darf vorsichtig optimistisch sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 08:50 Uhr

Eine angenehme Nebenerscheinung, wenn man denn einen gesetzten Spieler in Runde eins eines Turniers schlägt, ist sicherlich, dass im Match danach kein ganz großes Kaliber warten kann. Und auch wenn Dominic Thiem seinen Achtelfinal-Kontrahenten in Buenos Aires, Juan Pablo Varillas, keineswegs unterschätzen wird, so gilt doch: nimmt Thiem gerne! Zumal sich die beiden im vergangenen Sommer in Gstaad schon einmal getroffen haben, der Österreicher siegte damals ohne größere Probleme.

Lässt sich das auch vom Auftakterfolg gegen Alex Molcan sagen? Die Statistik zum 7:6 (4) und 6:3 von Thiem gibt keine großen Unterschiede her, weder in Sachen Aufschlag noch Rückschlag. Gut: Thiem hat zwei von drei Breakchancen abwehren können (Molcan nur eine von drei), was insofern wichtig war, als dass die allererste eine 2:0-Führung für den Slowaken in Satz eins bedeutet hätte. Was auf Sand aber keine allzu große Relevanz hat. Siehe dazu auch die Endphase von Durchgang eins, wo Thiem mit einem Break zum 6:5 die Weichen auf Sieg stellte. Nur um im Anschluss sofort seinen Aufschlag zu verlieren.

Massu kommt mit Euphorie zum Team Thiem

Egal. Dominic Thiem hat den ersten Match-Erfolg in einer offiziellen ATP-Partie seit dem Comeback-Sieg gegen Tommy Paul in der Wiener Stadthalle gefeiert, das ist ja dann auch schon ein paar Tage her. Andererseits hat Thiem seitdem ja auch gar nicht mal so viele Turniere bestritten: 2022 kein einziges, in dieser Saison Adelaide 1 und die Australian Open. Plus den Davis Cup in Kroatien, der kein Erfolgserlebnis gebracht hat.

Nicolas Massu ist in Buenos Aires wieder an der Seite von Thiem. Der Chilene ist mit der Euphorie der Qualifikation seiner Mannschaft für die Davis-Cup-Zwischenrunde nach Argentinien gekommen, Massu agiert bekanntlich als Kapitän seines Heimatlandes. 2019 hat in Buenos Aires die Zusammenarbeit von Thiem und Massu begonnen, zunächst auf kleiner Flamme, die dann schnell lichterloh brannte, als Thiem in Indian Wells seinen bis dahin größten Erfolg feierte.

Vier Jahre später ist die Gemengelage eine andere, mit seinem Ranking von aktuell Platz 99 bekommt er in Indian Wells keinen Platz im Tableau zugeteilt (um eine Wildcard hat er bei Turnierdirektor Tommy Haas indes angefragt). Zunächst wird aber auf Sand geübt und gespielt. In Buenos Aires, dann in Rio de Janeiro und schließlich in Santiago, wo Coach Massu Heimrecht hat. Der Auftakt gegen Alex Molcan hat Lust auf mehr gemacht.

