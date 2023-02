ATP Buenos Aires: Dominic Thiem scheitert im Achtelfinale an Juan Pablo Varillas

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem verliert im Achtelfinale des ATP-Sandplatz-Turniers in Buenos Aires gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 19:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem beim ATP-Sandplatz-Turnier in Buenos Aires

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen!

Kein weiteres Erfolgserlebnis für Dominic Thiem beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Buenos Aires: Der Österreicher verliert nach durchwachsener Leistung im Achtelfinale des ATP-Sandplatz-Turniers in Buenos Aires gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas nach 1:47 Stunden mit 4:6, 4:6. Damit bleibt es vorerst bei einem Matchgewinn der österreichischen Nummer eins in der Saison 2023.

Weitere Informationen folgen.

Das Einzel-Tableau aus Buenos Aires.