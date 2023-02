ATP Buenos Aires: Dominic Thiem schlägt Alex Molcan - der Bann ist gebrochen!

Dominic Thiem steht in der zweiten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires. Der zweimalige Champion des Events gewann gegen Alex Molcan mit 7:6 (4) und 6:3. Es war Thiems erster Match-Sieg 2023.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 04:18 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem steht in Buenos Aires in Runde zwei

Der Bann ist gebrochen, Dominic Thiem hat 2023 endlich angeschrieben. Mit dem 7:6 (4) und 6:3 in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires gegen Alex Molcan feierte die österreichische Nummer eins den ersten Matchsieg der laufenden Saison. Natürlich auf Sand, möchte man sagen, natürlich in Buenos Airea. Hier hat Thiem schon zwei Mal den Titel geholt. In Runde zwei geht es für Thiem nun gegen Juan Pablo Varillas aus Peru, der sich zum Auftakt gegen Joao Sousa in zwei Sätzen behaupten konnte.

Der erste Satz verlief bis zum 5:5 mit dem Aufschlag, dann ging Thiem mit einem Break in Führung. Nur um umgehend ebenfalls sein Service abzugeben. Im Tiebreak setzte sich aber der US-Open-Champion von 2020 sicher durch. In Durchgang zwei reichte das Break zum 5:3, das Thiem sicher ins Ziel brachte. Gegen seinen kommenden Gegner Varillas hat Dominic Thiem schon einmal gespielt: Im Viertelfinale in Gstaad im vergangenen Sommer gewann Thiem sicher mit 6:4 und 6:3.

Thiem im Viertelfinale gegen Musetti?

Turnierfavorit Carlos Alcaraz greift heute in das Geschehen in Buenos Aires ein. Der Spanier bestreitet das letzte Match des Tages gegen den Serben Laslo Djere. An Position zwei ist in der argentinischen Hauptstadt Cameron Norrie gesetzt.

Dominic Thiem hatte das jahr 2023 mit vier Niederlagen begonnen: Zunächst gegen Soonwoo Kwon in der Qualifikation für Adelaide 1, danach gegen Andrey Rublev bei den Australian Open in Runde eins. Auch beim Davis Cup in Rijeka wollte es noch nicht so richtig laufen, Thiem verlor sowohl gegen Borna Gojo wie auch gegen Bona Coric. Umso wichtiger, dass nun endlich der erste Matchsieg eingefahren wurde. Sollte ein weiterer gegen Varillas folgen, könnte es im Viertelfinale zu einem spielerischen Leckerbissen kommen. Da nämlich träfe Thiem laut Setzliste auf Lorenzo Musetti. Der Italiener muss allerdings zunächst einmal gegen Pedro Cachin aus Argentinien gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Buenos Aires