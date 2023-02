ATP Buenos Aires: Dominic Thiem vs. Alex Molcan im TV, Liveticker und Livestream

Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Buenos Aires mit Alex Molcan zu tun. Die Partie gibt es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 0:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Sport Austria und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 13:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Buenos Aires auf Alex Molcan

Der Auftakt für Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires hat es in sich. Der Österreicher trifft in der ersten Runde auf Sandplatzliebhaber Alex Molcan, der in der argentinischen Hauptstadt an Position sieben gesetzt ist. Bislang standen sich Thiem und Molcan auf der Tour noch nicht gegenüber.

Thiem vs. Molcan - wo es einen Livestream gibt

