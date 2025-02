ATP Buenos Aires: Halbfinale! Jungstar Joao Fonseca schlägt dritten Argentinier in Folge

Auch beim dritten Argentinier war für Joao Fonseca beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires noch nicht Schluss. Der brasilianische Teenager schlug Mariano Navone im Viertelfinale nämlich nach Abwehr zweier Matchbälle mit 3:6, 6:4 und 7:5.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 22:41 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca in Buenos Aires

Dass sich brasilianische Sportler in Argentinien in der Regel keiner großen Beliebtheit erfreuen, ist bekannt. Dennoch hatten sich während der letzten Tage erstaunlich viele Fans von Joao Fonseca auf den Tribünen des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires gezeigt. Und das bei drei Auswärtsspielen für den 18-jährigen Jungstar in Folge: zum Auftakt gegen Tomas Martin Etcheverry, danach gegen Federico Coria. Und heute im Viertelfinale gegen Mariano Navone.

Letzterer sah im dritten Satz des Viertelfinales schon wie der sichere Sieger aus, hatte beim Stand von 5:3 zwei Matchbälle, servierte danach auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Aber Fonseca schaffte im letzten Moment das Rebreak, ging wenige Augenblicke später mit 6:5 in Führung. Und hatte bei 15:40 nun seinerseits zwei Chancen auf den Matchgewinn - Navone wehrte mit zwei Gewinnschlägen ab.

Zverev noch gegen Cerundolo

Aber der dritte Matchball saß dann. Und Fonseca kniete sich erschöpft kurz an der Grundlinie nieder. Und darf sich nun auf sein erstes Halbfinale auf der ATP-Tour freuen. Dort wird er morgen auf Laslo Djere treffen, der mit Thiago Seyboth Wild besiegen konnte.

n der oberen Tableau-Hälfte hätten die Halbfinalisten erst später am Donnerstag ermittelt werden sollen. Zunächst spielt Turnierfavorit Alexander Zverev gegen Francisco Cerundolo. Danach wäre Lorenzo Musetti auf Pedro Martinez getroffen. Der Italiener zog aber kurz wegen einer Verletzung zurück, Martinez, der gestern die Karriere von Diego Schwartzman beendet hatte, kampflos in die Vorschlussrunde ein.

