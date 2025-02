ATP Buenos Aires: Holger Rune schon raus, Lorenzo Musetti im Viertelfinale

Holger Rune ist beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Besser lief es für Lorenzo Musetti.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 08:00 Uhr

© Getty Images Holger Rune verlor im Achtelfinale

Holger Rune hat gleich in seinem ersten Sandplatzmatch im Jahr 2025 eine Niederlage kassiert. Der 21-Jährige verlor im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Buenos Aires auf seinem Lieblingsbelag gegen den Argentinier Mariano Navone mit 1:6 und 6:7 (2). Damit ging Runes Start in den “Golden Swing” gründlich daneben, in der kommender Woche schlägt der Däne in Rio de Janeiro auf.

Nach seinem Sieg über die Nummer zwei des Turniers bekommt es Lokalmatador Navone am Freitag mit Joao Fonseca zu tun. Der 18-jährige Brasilianer setzte sich in seiner Achtelfinalpartie gegen den argentinischen Lucky Loser Federico Coria mit 2:6, 6:4 und 6:2 durch. Für eine kleine Überraschung sorgte Fonsecas Landsmann Thiago Seyboth Wild, der Sebastian Baez in zwei Sätzen schlug und im Viertelfinale auf Laslo Djere trifft.

Deutlich namhafter ist indes die obere Hälfte besetzt. Nachdem Alexander Zverev bereits am Mittwoch (Ortszeit) das Viertelfinale erreicht hatte, zog am Donnerstag der an Position drei gesetzte Lorenzo Musetti nach. Der Italiener besiegte Corentin Moutet souverän mit 6:2 und 6:3.

Am Freitag trifft Musetti auf den Spanier Pedro Martinez, der in Buenos Aires die so erfolgreiche Laufbahn von Diego Schwartzman beendete. Auch auf Zverev wartet mit dem an Position fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo eine unangenehme Aufgabe.

